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Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы опубликовал афишу на апрель

07.03.2021 12:52|ПсковКомментариев: 0

В апреле Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина выпустит еще две премьеры – «Смерть Тарелкина» в постановке московского режиссера Хуго Эрикссена и поэтический спектакль студентов РГИСИ «Бессонница» по стихам Сергея Есенина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Всего в апрельскую афишу театра вошло 20 спектаклей – комедии, постановки по русской классике, драмы, премьеры этого года «Дни Победы» и «Свидетельские показания», детские спектакли и моноспектакли корифеев псковской сцены.

Апрель в театре начнется с комедий «Позвольте вам выйти вон!» (1 апреля) и «Очень громкая премьера (2 апреля), а ностальгическую и музыкальную комедию «Соседи» покажут 14 апреля.

В апрельской афише «Река Потудань» Сергея Чехова (7 апреля), спектакль-лауреат «Золотой маски» «Ревизор» (8 и 15 апреля), «Гробница малыша Тутанхамона» (27 апреля) Елизаветы Бондарь и новый спектакль режиссера «Ревизора» Петра Шерешевского – «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского (28 апреля).

9 апреля зрители смогут увидеть февральскую премьеру – спектакль Веры Поповой «Дни Победы». Детектив Семена Серзина «Свидетельские показания», на который многие зрители не успели купить билеты, покажут 4, 6 и 13 апреля, а также в первых числах мая – 1 и 2 мая.

3 апреля сыграют красивую романтическую мелодраму «Метель», 10 апреля – «Таланты и поклонники» по пьесе Островского, 11 апреля – «Ионыч» по одноименному рассказу Чехова, 29 апреля – «Пиковую даму».

16 апреля актриса Ирина Смирнова представит свою программу «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин», 17 апреля со своей программой «И смех, и грех» выступит народный артист России Владимир Свекольников, 18 апреля в Новом зале театра будут звучать стихи Марины Цветаевой в исполнении артистки Нины Семеновой под аккомпанемент саксофона Аркадия Галковского.

1 и 2 мая в афише – кукольно-драматический спектакль для семейного просмотра «Я сделал крылья и летал».

Премьеры в следующем месяце намечены на 2 апреля («Бессонница») и 23, 24, 25 апреля («Смерть Тарелкина»).

Билеты уже в продаже на сайте театра.

Теги: #театр #псков #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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