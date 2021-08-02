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Псковская область получит 120 млн рублей на обновление дорожной инфраструктуры

Псковская область получит 120 млн рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы». Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Средства пойдут на достижение целевых показателей региональной программы в сфере дорожного хозяйства, предусматривающей приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения.

Всего регионам выделят более 53 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры. Большая часть суммы – 42,8 млрд рублей – пойдет на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, трасса станет важнейшей частью транспортного коридора Европа – Западный Китай.

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств поручен Минтрансу и Росавтодору.

Поддержание дорожной инфраструктуры и ее расширение – один из приоритетов работы правительства. В этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже было направлено более 160 млрд рублей.