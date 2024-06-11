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АвтоМир / Происшествия

Великолучанина приговорили к обязательным работам за вождение без прав

24.06.2024 07:19|ПсковКомментариев: 0

Жителя города Великие Луки наказали за вождение без прав (часть 1 статьи 264.3 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города. 

Установлено, что 16 апреля житель города Великие Луки, ранее привлеченный к административной ответственности и лишенный права управления транспортными средствами, сел за руль автомашины Ford и начал движение по городу Великие Луки.

В пути следования у дома № 29 по улице Комсомольца Зверева автомобиль остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки.

Великолучанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.3 УК РФ и ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Автомобиль, принадлежащий виновному, конфискован в собственность государства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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