АвтоМир / Происшествия

Великолучанина приговорили к обязательным работам за вождение без прав

Жителя города Великие Луки наказали за вождение без прав (часть 1 статьи 264.3 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 16 апреля житель города Великие Луки, ранее привлеченный к административной ответственности и лишенный права управления транспортными средствами, сел за руль автомашины Ford и начал движение по городу Великие Луки.

В пути следования у дома № 29 по улице Комсомольца Зверева автомобиль остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки.

Великолучанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.3 УК РФ и ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Автомобиль, принадлежащий виновному, конфискован в собственность государства.