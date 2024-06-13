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Сенатор рекомендовал службам доставки ввести штрафы для курьеров, нарушающих ПДД

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин направил обращения в крупные компании по доставке продуктов, в которых призвал их ввести контроль и внутреннюю систему штрафов для курьеров. Он рекомендовал использовать устройства по ограничению скорости их средств передвижения.

«В связи с неуклонным ростом числа происшествий с участием курьеров, передвигающихся на велосипедах, оборудованных электродвигателем, направил письма в крупнейшие службы доставки. Я рекомендовал руководителям компаний на регулярной основе вести внутренний контроль курьеров и транспортных средств, которые они используют, вводить систему внутренних штрафов, использовать устройства по отслеживанию нарушителей и ограничению скорости средств передвижения курьеров, а также прошу высказать свои предложения по контролю и привлечению к ответственности курьеров, нарушающих ПДД», - рассказал Шейкин.

Он привел в пример случаи, когда в мае 2024 года курьер службы доставки на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку на улице Ярцевская в Москвы, похожее ЧП случилось и в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Кроме того, одним из последних случаев стал еще один инцидент в Петербурге, когда курьер службы доставки сбил женщину на электровелосипеде и скрылся с места ДТП, пострадавшая была доставлена в реанимацию, пишет ТАСС.

В обращениях в «Самокат», «Деливери клаб» и «Яндекс доставку» Шейкин отмечает, что причинами происшествий являются нарушения правил дорожного движения доставщиками на электровелосипедах, например езда в неположенном месте - зачастую они двигаются по тротуарам в нарушении ПДД, не спешиваясь в местах большого количества людей. «Учитывая представленные модели на рынке, полагаю, что водители электоровелосипедов (в подавляющем большинстве курьеры служб доставки) используют для передвижения по тротуарам электровелосипеды, мощность электродвигателя которых в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт, тем самым фактически являющихся мопедами. Кроме того, известны случаи, когда работники служб доставки самостоятельно модифицируют электровелосипеды, "спиливая педали", что дополнительно свидетельствует на отнесение таких транспортных средств к мопедам, так как они приводятся в движение двигателем», - говорится в обращениях.

Парламентарий обращает внимание на то, что согласно ПДД водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Он указывает, что движение водителей мопедов по обочине допускается, если это не создает помех пешеходам и что на управление мопедом требуются водительские права категории «М». «Движение велосипедов, электровелосипедов и мопедов не должно угрожать безопасности или еще каким-либо образом мешать пешеходам», - подчеркнул он.

Сенатор просит генеральных директоров компаний по доставке предоставить информацию, проводится ли проверка, внутренний учет транспортных средств, которые используют курьеры, и если эти транспортные средства относятся к категории мопедов, проводится ли проверка курьеров на наличие прав на управление этим видом транспорта. Сенатор интересуется, оборудованы ли средства передвижения курьеров устройствами, определяющими скорость и геолокацию, возможно ли ограничивать их скорость в зонах повышенной опасности таких как тротуары, парки и иные зоны отдыха, места крупных скоплений людей, детские площадки и прилегающие территории к детским учреждениям.