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В Госдуме предложили лишать прав за незаконную установку знака «Инвалид»

В Госдуме предложили увеличить штрафы для водителей в случае установки на автомобиль знака «Инвалид» без разрешения, а также лишать за это прав на срок до трех месяцев. Законопроект направлен в правительство на отзыв, сообщил 24 июня автор документа, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Парламентарий предлагает ввести увеличенные штрафы за повторную незаконную установку знака «Инвалид» — 10 тысяч рублей для граждан, 40 тысяч рублей на ответственных за эксплуатацию транспортных средств должностных лиц и 1 млн рублей на юридических лиц.

В пояснительной записке отмечается, что в последнее время растет количество водителей, которые незаконно используют опознавательный знак «Инвалид» на своих автомобилях, чтобы бесплатно оставлять машину в зонах платных городских парковок. Это создает трудности для инвалидов с поиском мест для парковки, им приходится размещать авто на свободном месте платной парковки и оплачивать стоянку по определенному для всех автовладельцев тарифу, пишут «Известия».

Сейчас за незаконную установку знака «Инвалид» полагается штраф в размере 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для ответственных за эксплуатацию транспортных средств должностных лиц и 500 тысяч рублей для юридических лиц.