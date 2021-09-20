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Дорогу Гоголевский Поворот – Усадьба в Локнянском районе закроют на просушку

С 27 сентября по 26 октября временно ограничено движение грузового транспорта по дороге Гоголевский Поворот – Усадьба (км 0+000 – км 12+000) в Локнянском районе. Решение принято в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Комиссионное обследование дороги выявило локальные разрушения песчано-гравийного покрытия, превышающие предельно допустимые значения. Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло переувлажнение земляного полотна, а в результате движения большегрузной техники образовались значительные дефекты и повреждения проезжей части (ямочность, колейность). Комиссия пришла к выводу, что дальнейшее движение большегрузного транспорта приведет к увеличению разрушений проезжей части.

В течение месяца будет проведена просушка земляного полотна, восстановление профиля проезжей части с добавлением нового материала и профилирование проезжей части.