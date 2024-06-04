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АвтоМир / Дороги

Работа по ликвидации подтоплений улиц в Великих Луках выстроена — Андрей Беляев

06.06.2024 16:15|ПсковКомментариев: 0

В минувшие выходные в Великих Луках выпала почти месячная норма осадков, в связи с чем в городе произошли локальные подтопления. Работа по их ликвидации четко выстроена, заявил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Работа в городе выстроена. Есть подрядная организация "Спецавтохозяйство", у которой на балансе, в обслуживании ливневая канализация муниципалитета. Они при уведомлении МЧС о неблагоприятном погодном явлении проводят операции по осмотру и очистке, чтобы не было посторонних предметов, чтобы не было забито. И после прохождения неблагоприятных погодных явлений, если где-то забивается "ливневка", они оперативно ручным и механизированным способом очищают приемные колодцы, сети ливневой канализации и устраняют подтопления», - рассказал Андрей Беляев.

Он отметил, что во время сильных дождей на выходных подтопления удалось ликвидировать довольно быстро, поэтому больших возмущений подтопления не вызвали.

Пресс-портрет
Беляев Андрей Геннадьевич глава администрации Великих Лук
Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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