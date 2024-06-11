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Программу для ремонта дворов и проездов хотят запустить в Пскове

Переговоры по созданию большой программы для ремонта дворов и междворовых проездов в Пскове находятся в активной фазе. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наверное, самое наболевшее — это состояние дворовых территорий и междворовых проездов. Это наболевшие вопросы, которые поступают и на комитетах (Псковской городской Думы — ред.) и на отчете (на сессии депутатов — ред.). И на отчете я отдельно отметил этот момент, что мы с правительством области и министерством, действительно, перешли в активную фазу переговоров по созданию большой программы по дворовым территориям, потому что это, действительно, необходимо», - сказал Борис Елкин.

Он пояснил, что обращения по поводу состояния дворов поступают ему в соцсетях. Также градоначальнику в последнее время часто писали по поводу вывоза мусора.