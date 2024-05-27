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Госдума ввела штрафы за принудительную высадку инвалидов I группы из транспорта

Госдума приняла на пленарном заседании закон, устанавливающий штраф до 30 тысяч рублей за принудительную высадку из общественного транспорта инвалидов первой группы.

Изменения предусмотрены в статью 11.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса). Сейчас в ней в том числе установлены санкции за принудительную высадку из этих видов транспорта несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, который не подтвердил оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд и следует без сопровождения совершеннолетнего лица. Штраф для водителей за данное нарушение составляет 5 тысяч рублей, а для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Новыми нормами аналогичная ответственность распространяется и на случаи принудительной высадки инвалидов первой группы. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что из общественного транспорта нельзя высаживать детей и граждан с ограниченными возможностями, так как это несет прямую угрозу их жизни.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, пишет ТАСС.