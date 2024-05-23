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Мужчина без ключей завел автомобиль в Великих Луках и лишился свободы

Судимый мужчина наказан за угон автомобиля и нетрезвое вождение в Великих Луках (часть 1 статьи 166 УК РФ, часть 2 статьи 264.1 УК РФ). Об этом этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея не погашенную судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, 1 апреля с целью прокатиться, проник через незапертую дверь в салон автомобиля ВАЗ 21053, припаркованного у многоквартирного дома по проспекту Гагарина в городе Великие Луки, руками оторвал нижний кожух рулевой колонки, отсоединил провода от замка зажигания, соединив их напрямую, в результате чего запустил двигатель машины, и начал движение.

Впоследствии он был остановлен свидетелем и передан сотрудникам полиции.

По результатам освидетельствования на состояние опьянения установлен факт нахождения мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание по совокупности преступлений, с присоединением частично не отбытой части наказания по предыдущему приговору суда, в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года.