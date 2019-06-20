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Стало известно о еще одном погибшем в ДТП на железнодорожном переезде под Себежем

Стало известно о еще одном погибшем в ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 1 июля, около 11.20, на железнодорожном переезде в деревне Кузнецовка Себежского района. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и тепловоз.

Сообщалось о шестерых пострадавших, среди них один — водитель грузовика и пять человек, находившихся в локомотиве.

К настоящему времени имеются данные о двух погибших — машинисте и помощнике машиниста, которые находились в локомотиве. Остальным четверым оказывается медицинская помощь.

Напомним также, что к месту ДТП направлен вертолет с реаниматологом, травматологом и нейрохирургом. Кроме того, дополнительно подключены две бригады СМП из Великих Лук.