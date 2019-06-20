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Один человек погиб в результате столкновения тепловоза с грузовиком в Себежском районе

Один человек погиб в результате столкновения тепловоза с грузовиком в Себежском районе. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 1 июля, около 11.20, на железнодорожном переезде в деревне Кузнецовка Себежского района. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и тепловоз. Сообщалось о шестерых пострадавших, среди них один — водитель грузовика и пять человек, находившихся в локомотиве.

По уточненной информации 1 из пострадавших погиб.

К месту ДТП направлен вертолет из Пскова, на борту реаниматолог, травматолог и нейрохирург. Кроме того, дополнительно подключены две бригады СМП из Великих Лук.

Организован сбор сведений и мониторинг.