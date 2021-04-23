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Водитель «Мазды» наехал на пенсионерку в Пскове

Водитель «Мазды» наехал на пенсионерку в Пскове 23 апреля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Около 16 часов у дома №1 на улице Чудской водитель автомобиля «Мазда ВТ-50», мужчина 1957 года рождения, наехал на женщину 1956 года рождения. Пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая получила ушибы и ссадины голени и локтевого сустава. Как сообщили в ведомстве, водитель был в трезвом состоянии.