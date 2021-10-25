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Участник ДТП в Палкинском районе скончался в больнице

Участник дорожно-транспортного происшествия в Палкинском районе скончался в областной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 октября около 16.00 на 309-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь автомобиль ВАЗ-21096 столкнулся с «Рено Логан».

Водителя ВАЗа госпитализировали в Псковскую областную больницу с телесными повреждениями, где он позднее скончался. Причина смерти устанавливается.