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Пассажир автомобиля ВАЗ пострадал в результате ДТП в Опочке

Мужчина получил травмы в результате столкновения автомобилей Kia и ВАЗ в Опочке. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июня около 12.20 у дома №40 на улице Романенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель автомобиля Kia Sorento, петербуржец 1942 года рождения, не соблюдал дистанцию до впереди идущего транспортного средств и совершил столкновение с ВАЗ-21043 под управлением псковича 1949 года рождения.

В результате ДТП пострадал пассажир ВАЗа - мужчина 1983г.р. Он получил раны, госпитализирован не был.

Оба водителя трезвы. Проводится проверка.