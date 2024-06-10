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АвтоМир / За рулём

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Рижская взлетная полоса

10.06.2024 12:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На прошлой неделе водитель Mazda 6 не справился с управлением и совершил наезд на стоящую в ожидании разрешающего сигнала светофора «Газель», а затем сбил световую опору с колонкой светофора и дорожными знаками и чуть не наехал на пешехода.

Почему на Рижском проспекте зачастую возникают ДТП с погибшими и пострадавшими? Какие псковские улицы также в зоне риска? Возможен ли в Пскове свой Центр организации дорожного движения вместо комиссии по БДД? И почему «Vision Zero» эффективнее всевозможных бело-лунных секций? В этих вопросах будут разбираться ведущие «ГорДозора» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Трансляция завершена.

Теги: #ПЛН FM #ГорДозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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