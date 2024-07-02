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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» о заторах, уличном освещении и ремонтных работах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев обсудят потребность в лежачих полицейских у дамбы и в целом транспортную ситуацию после открытия парка аттракционов.

Также они поговорят о проблемах уличного освещения и зададутся вопросом, что делать, если фонари не горят. В конце выпуска будет уделено внимание текущим ремонтным работам улично-дорожной сети: что получается хорошо, а что не очень.

Трансляция завершена