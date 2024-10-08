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Более 25 млн рублей направят на транспортное обслуживание в Дедовичском районе

Программу «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Дедовичского района на 2022-2024 годы» продлили до 2025 года. В 2025 году на реализацию программы планируется выделить 25 млн 332 тысяч 858 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Программа развития предполагает:

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании.

Повышение безопасности дорожного движения.

Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования.

В администрации Дедовичского района рассказали, что в настоящее время одной из причин, сдерживающих социально-экономическое развитие района, является неудовлетворительное состояние и недостаточный технический уровень развития существующей сети автомобильных дорог.

Комплекс мероприятий в районе направлен на обеспечение сохранности и модернизации дорог.

«В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не может считаться удовлетворительным, поскольку более 40% из 236,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требованиям нормативных документов и современным экономическим потребностям района», - следует из постановления.

Общий объем финансирования программы на 2022-2025 годы составит 318 008 542 рубля, в том числе: