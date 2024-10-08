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Новое кольцо: зачем Великим Лукам ещё один перекрёсток с круговым

Псковских водителей уже не удивляет обилие круговых перекрёстков, которых в областном центре с каждым годом становится всё больше. Привыкли горожане и к турбокольцам, предполагающим проезд по строго определённым полосам. Подобные схемы, на первый взгляд, могут показаться сложными, но на практике сильно упрощают жизнь, делая оживленные участки безопаснее и увеличивая их проходимость.

Великие Луки решили пойти по тому же пути и задумали строительство нового «круга», который станет для города уже четвертым. Псковская Лента Новостей выяснила, в чем преимущества такого способа организации движения, как оценивают его эффективность в Пскове, и что об этом думают великолукские автомобилисты.

В целях безопасности

В 2022 году круговое движение в южной столице региона появилось на пересечении улицы Дьяконова и проспекта Ленина. Реконструкция потребовалась после введения в эксплуатацию путепровода, чтобы развести потоки автомобилей и разгрузить оживлённый перекресток. Пешеходам в целях их же безопасности оборудовали подземные переходы.

Тогда же специалисты говорили о том, что круговое движение благоприятно сказывается на экобалансе Великих Лук: светофоры отсутствуют, а значит, становится меньше выхлопных газов от ждущих зелёного сигнала машин. То есть, воздух в центре города становится чище.

Спустя два года стало очевидно, что решение создать круговой перекрёсток было оптимальным и соответствующим дорожным условиям, локация стала безопаснее для всех участников дорожного движения. Эффективность демонтируют и другие кольца, расположенные на пересечении улиц Вокзальной и Гражданской, на Автомобильной.

Поэтому городские власти задумались об организации аналогичной схемы ещё на одном перекрёстке - улицы Дьяконова и проспекта Гагарина. В настоящее время на этом участке регулярно случаются серьёзные ДТП, в том числе с участием пешеходов, а также образуются большие пробки.

В настоящее время на сайте госзакупок завершился приём заявок на разработку проектно-сметной документации, касающейся капитального ремонта пересечения улицы Дьяконова и проспекта Гагарина с устройством кругового движения. Целью проекта, который должен быть готов до 30 ноября 2025 года, является обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения на улично-дорожной сети города.

Стоимость контракта составит 7,1 млн рублей. Средства предусмотрены в городском бюджете, в том числе за счёт субсидий из областной казны, в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки».

Цена контракта включает в себя сбор исходных данных, получение технических условий на подключение объекта к требуемым инженерным сетям, проведение инженерных изысканий, разработку проектной и сметной документации, все необходимые расходы, связанные с выполнением контракта и платежи с учетом расходов на уплату налогов, согласование, получение положительного заключения государственной экспертизы.

В техническом задании прописаны параметры будущего кругового движения. В частности, число полос будет неизменным - две по улице Дьяконова и 4 по проспекту Гагарина. А пешеходные переходы, предположительно, останутся наземными.

Подрядчику предстоит предусмотреть не только организацию новой схемы движения, но и при необходимости переустройство наружного освещения, водоотвода, инженерных коммуникаций, установку видеонаблюдения, мероприятия по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения. Отмечается, что решения по капитальному ремонту перекрёстка и устройству кругового движения не должны ухудшать эстетический вид центральной части города, не противоречить требованиям СанПиНа, а также других норм и правил.

Удобно и эффективно

Для чего вообще создают кольцевые перекрёстки? Как упоминалось выше, у них есть несколько неоспоримых преимуществ по сравнению с обычными. Во-первых, круговое движение считается наиболее безопасным, так как кольцо вынуждает водителей снижать скорость. Как следствие, серьезные ДТП на таких участках сводятся к минимуму, аварии, если и случаются, то с минимальными повреждениями автомобилей.

Во-вторых, пропускная способность перекрестка с круговым движением в несколько раз выше обычного, что ведёт к сокращению количества пробок. Участок, движение по которому регулируется кольцом, фактически работает непрерывно, машины не простаивают на светофорах, лишь ненадолго останавливаются перед въездом на перекрёсток, пропуская двигающийся по нему транспорт.

В-третьих, такая схема безопаснее для движения пешеходов, которые переходят дорогу по периметру круга.

При этом важно учитывать, что круговое движение подходит не для всех перекрёстков, а только для определённых, обратил внимание псковский эксперт, активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. К примеру, в Пскове на Октябрьской площади подобная схема была бы не эффективной в случае её введения, так как основной поток идёт прямо.

«Для кругового движения очень важно, чтобы трафик проходил не только в прямом направлении. Кольца эффективны, если поток распределяется во всех направлениях или поворачивает. Как, например, возле поликлиники № 3, где основной поток с Инженерной идёт в центр и обратно: утром все поворачивают направо, вечером - налево. В таком случае круг является эффективным, успокаивает трафик, равномерно его распределяет, сокращая тем самым количество учётных ДТП с погибшими, пострадавшими. Технических ДТП, когда один другого поцарапал, на круге может быть больше, но последствия их гораздо менее значительные», - пояснил специалист.

Он подчеркнул, что псковские круги доказали эффективность в части сокращения серьёзных аварий, которые, в частности, часто случались на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной. До организации там кольцевого движения происходили столкновения, в результате которых транспорт получал сильные технические повреждения, а люди оказывались травмированы и даже погибали. После реконструкции перекрёстка подобных аварий не зафиксировано, это говорит о том, что с появлением «круга» на участке стало безопаснее.

Кроме того, на всех объектах в Пскове, где организовано круговое движение, увеличилась пропускная способность, пробки практически полностью исчезли, уверяет Николай Мельков. Заторы были только на первых порах, когда водители привыкали к новой схеме.

Эксперт констатировал: к проезду кольцевых перекрестков нужно приспособиться, но всё это временные трудности. «Люди ко всему привыкают. Пока нет прецедента в виде кругов, вы не будете знать правила их пересечения, потому что забыли всё, что вам рассказывали по этому поводу в автошколе. То же самое с трамваями, троллейбусами - вам же говорили, как ездить по их полосам. В нашей области такого транспорта нет, потому мы не помним правила. Когда начнете пользоваться, сразу вспомните. В целом круги - это довольно удобная и безопасная вещь, как для автомобилистов, так и для пешеходов», - подчеркнул наш собеседник.

Он напомнил, что при наличии кольца скорость проезда автомобиля уменьшается по сравнению с обычными перекрестками, и чем медленнее движется транспорт, тем лучше его видит пешеход. В случае, если ДТП с пешеходом на круговом всё же происходит, последствия такой аварии самые минимальные.

В организации второго круга в Великих Луках Николай Мельков видит смысл, так как большая часть трафика на Гагарина-Дьяконова поворачивает. При этом пешеходные переходы, по мнению эксперта, на данном участке обязательно должны остаться наземными.

«Круг - это просто»

Речь о возможности реконструкции пересечения проспекта Гагарина и улицы Дьяконова зашла ещё летом прошлого года. С предложением об обустройстве кругового движения выступили инициативные великолучане, идея обсуждалась на совещании главы города Николая Козловского с общественными советниками. В итоге было принято положительное решение, чтобы исключить проблему возникающих на данном участке пробок, а также повысить его безопасность. ДТП на этом перекрёстке происходят регулярно, иногда несколько раз на дню, что подтверждают сами горожане.

«Не раз видел, как два несчастья не смогли поделить дорогу - один пытался проскочить, второй в это время уже начал движение, и вот они встретились. С учётом скорости, на которой обычно завершают маневр, а некоторые и стартуют, последствия таких столкновений очень серьёзные. Думаю, круговое движение там точно не помешает, по крайней мере, ездить будут медленнее», - оценил перспективу великолукский водитель Сергей.

«Круг на пересечении Гагарина и Дьяконова жизненно необходим. Перекресток большой, на нём постоянные пробки. С круговым должно быть легче. Так что в целом идея неплохая. Главное - знать правила проезда таких перекрёстков и соблюдать их, тогда никаких проблем не возникнет», - придерживается того же мнения автомобилист из Великих Лук Андрей.

«Круговые перекрестки удобные и простые, главное, не зевать и смотреть на знаки. Перед въездом уступи дорогу, заезжай с любой, съезжай с крайней правой, если иного не предусмотрено разметкой, не забывай про поворотники - это же элементарно. Водители, хочешь-не хочешь, тормозят перед въездом на круг, за исключением тех, кто вообще по сторонам не смотрит, ни на каких перекрестках. Поэтому, даже если на кольце никого нет, повертеть головой - не лишнее. В любом случае, пролететь перекрёсток насквозь и на высокой скорости не выйдет, соответственно, всем от этого безопаснее», - вторит ему представительница прекрасной половины человечества Елизавета, также имеющая категорию В и активно передвигающаяся по улицам на автомобиле.

Пешеходы, проживающие на юге области, тоже поддерживают инициативу, полагая, что новая схема обезопасит их от водителей-лихачей. «Иногда страшно переходить дорогу именно в этом месте, хотя есть светофоры, зебра. Некоторые машины двигаются на желтый сигнал, когда люди ещё не дошли до тротуара или только ступили на проезжую часть. Не всегда пропускают во время поворота, надо очень внимательно смотреть по сторонам, чтобы никто не сбил. Круг, вероятно, немного приструнит любителей погонять», - считает горожанка Ирина.

Подводя итог, можно сказать, что круги на дорогах - это благо, но только в случае их грамотной организации и соблюдения ПДД всеми участниками движения. Напомним, что при въезде на перекресток, который обозначен дорожными знаками 4.3 «Круговое движение» и 2.4 «Уступите дорогу», автомобилисты должны пропускать машины, движущиеся по кольцу, а также включать поворотники. Необходимы они и при съезде (по крайней правой полосе), и при перестроении, которым лучше озаботиться заблаговременно, чтобы не создать помех другим водителям. Пешеходам в свою очередь необходимо переходить дорогу исключительно в предназначенных для этого местах.

Ульяна Лаблюк