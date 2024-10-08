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День работников дорожного хозяйства празднуют в России

День работников дорожного хозяйства празднуют в России 20 октября. Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства, который в настоящее время отмечается в России в третье воскресенье октября, появился в 1996 году.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Первоначально, на основании указа президента РФ от 14 октября 1996 года, он назывался День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и отмечался ежегодно в последнее воскресенье октября. Но в соответствии с указом президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года «О Дне работников дорожного хозяйства» данный профессиональный праздник переименовали и стали ежегодно отмечать в третье воскресенье октября.

Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов общественного достояния России. В состав дорожного хозяйства входят свыше 3000 учреждений и предприятий различных форм собственности. Численность работающих в дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях составляет порядка 750 тысяч человек.

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами страны. Дороги являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государства, пишет Calend.ru.

Без дорожной сети не могут быть реализованы статьи Конституции Российской Федерации, в которых гарантируются права на свободу передвижения граждан, на свободное перемещение товаров и услуг, единство экономического пространства. Важную роль играют автомобильные дороги в решении социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны.

В последние годы оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств, объемов грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации, развитие автодорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации.

Сегодня активная работа по развитию дорожного хозяйства ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стартовавшего в 2018 году. Он охватывает 83 субъекта Российской Федерации и 104 городские агломерации, сформированные на территории этих субъектов. Также в последние годы особое внимание уделяется развитию дорог в небольших населенных пунктах, где жителям зачастую приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться к социально значимым учреждениям.

Ввиду сурового климата и наличия большого числа различных природных препятствий (лесов, гор, заболоченных местностей) строительство дорог в России всегда было сопряжено со значительными трудностями. Но благодаря самоотверженному труду работников дорожного хозяйства, в стране создана мощная автодорожная сеть. Сотни тысяч километров дорог, от местных до магистральных, обеспечивают устойчивое сообщение во многих направлениях и транспортную доступность отдаленных российских территорий. Ежегодно строятся новые автотрассы и искусственные сооружения, которые делают жизнь россиян комфортнее и безопаснее.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за последние 5 лет отремонтировано более 1,8 тысячи км автодорог — почти 1,3 тысячи км региональных и более 500 км местных трасс.