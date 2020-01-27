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Сотрудники архива храма Александра Невского представили псковичам уникальные документы памяти 6-й роты

Фото: https://vk.com/podvorie_pechory_monastery

10 февраля в Никольском храме Подворья Псково-Печерского монастыря состоялась очередная лекция для экскурсоводов и прихожан из цикла «Вечера на Печорском подворье», на которой сотрудники архива храма Александра Невского представили псковичам уникальные документы памяти шестой роты.

Со дня гибели в Аргунском ущелье Чечни 6 роты псковских десантников прошло 20 лет. С первых же дней страшных известий в храме под руководством отца Олега Тэора стали собираться данные о погибших.

Так постепенно был создан огромный архив информации о погибших десантниках всех десантных дивизий за годы Чеченской войны. Собраны и изданы стихи о погибших воинах и стихи самих погибших десантников. На встрече псковичам были представлены уникальные документы, в частности, первый список бойцов шестой роты. Его составляли накануне похорон четырнадцатого марта. Широко известные фотографии десантников также редактировали в храме Александра Невского. По письмам родителей восстанавливали подписи погибших десантников, чтобы потом перенести их на Купол в Черёхе.

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На сегодня архив по погибшим 6 роты составляет 6 томов - это более семисот дел военнослужащих, более двухсот из них проходили службу в Псковской дивизии. Один из томов был представлен на лекции. Как отмечается в официальной группе Подворья Псково-Печерского монастыря во ВКонтакте, материалами по погибшим в составе 6 роты были заполнены два стола. В течение нескольких часов огромный зал был в волнении. Многие не сдерживали слез. Закончился вечер «Вечной памятью» всем погибшим на поле брани.

Все рукописные и машинописные материалы, а также фото и видеосъемки, хранящиеся еще на кассетах, сотрудники архива планируют оцифровать, чтобы впоследствии передать в музей Воздушно-десантных войск.