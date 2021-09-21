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Помещения великолукской инфекционки освятили на Крещенской неделе

Помещения великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы освятили на Крещенской неделе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Фото здесь и далее: Псковская областная инфекционная больница

Настоятель храма святителя Тихона традиционно освятил помещения и здания больницы. «А также постарался донести благость божью в зеленые и красные зоны инфекционных отделений в период встречи с пациентами. Бесспорно, были соблюдены все требования санитарно-эпидемиологической безопасности», - говорится в сообщении.

В медицинском учреждении подчеркнули, что визиты служителей церкви всегда приносят позитивный настрой и пациентам, и сотрудникам учреждения. «Тесное взаимодействие между религией и медициной оказывает только благотворное влияние на выздоровление организма», - отметили в больнице.

«Псковская областная инфекционная клиническая больница благодарит отца Андрея за добрую встречу и полученное благословение!» - добавили в медицинском учреждении.