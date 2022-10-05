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Православные отмечают день памяти Сергия Радонежского 8 октября

Церковь празднует преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца сегодня, 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье бояр Кирилла и Марии. С юных лет Сергий желал посвятить всю свою жизнь служению Богу. Однако, Кирилл и Мария долго не благословляли сына на монашескую жизнь. И только когда они, незадолго до своей праведной кончины, удалились в монастырь, преподобный Сергий Радонежский со старшим братом Стефаном поселился на лесистом холме, затерянном в глухой чаще, пишет calend.ru.

Будущему Игумену земли Русской было тогда 23 года. Собственными руками братья построили здесь деревянную келью и церковь, которая по их желанию была освящена во имя Живоначальной Троицы. Жизнь в глубоком уединении оказалась не под силу старшему брату преподобного, Стефану, и он вскоре удалился из этих мест. Преподобный Сергий остался в совершенном одиночестве. С еще большим усердием он предался подвигу поста и молитвы. Вскоре исполнилось заветное желание юноши — игумен одного из близлежащих монастырей Митрофан постриг его в монашество.

Вскоре вокруг преподобного Сергия стали селиться люди, желавшие спасаться под его руководством. По настоятельному желанию учеников Сергий Радонежский становится священником и игуменом основанного им монастыря. Смирение, терпение, любовь к Богу и ближним сделали Преподобного великим молитвенником и печальником за землю Русскую еще во время его земной жизни.

Около 1372 года Патриарх Константинопольский Филофей, знавший о высокой жизни русского игумена, прислал преподобному Сергию Радонежскому крест, параман, схиму и грамоту, в которой благословлял преподобного и советовал ему ввести в Троицком монастыре общежительный устав.

В 1380 году, когда правитель Золотой Орды Мамай вел полки на разорение Русской земли, великий князь Димитрий Иоаннович, готовясь выступить в поход, просил у преподобного Сергия Радонежского благословения и молитвы.

Преподобный Сергий Радонежский скончался 25 сентября (по старому стилю) 1392 года, по традиции Русской Православной Церкви днем его кончины по новому стилю считается 8 октября. Перед кончиной он заповедал братии прежде всего строго хранить чистоту православной веры.