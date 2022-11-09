Церковь / События

Тему встречи «двух половинок» обсудят с псковичами в Доме причта

Встреча с писателем и медицинским журналистом, кандидатом биологических наук Екатериной Каликинской пройдет в Доме причта Троицкого собора в Пскове в рамках проекта «Формула семьи» 18 ноября в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Екатерина Калининская поговорит с участниками мероприятия на тему встречи «двух половинок» в сложном и неоднозначном современном мире, попытается вместе с ними понять, что происходит с мифом об идеальной любви в настоящее время, возможно ли найти сегодня такую любовь, чтобы строить семью.

Участникам встречи предстоит посмотреть на любовь с нейрохимической, генетической, психологической, социальной и других точек зрения, узнать о сигналах и символах, которые сопровождают встречу двоих, о ловушках и суррогатах любви.

Екатерина Калининская поделится своим опытом работы в медицинских и семейных журналах, расскажет о мнениях на эту тему крупных специалистов в медицине и психологии. Участникам встречи предстоит узнать, по каким причинам сегодня люди заводят семьи и по каким чаще всего расстаются. Им предложат пройти тест на серьезность своих чувств к любимому человеку и решить несколько простых генетических задач, чтобы понять, насколько наследственность влияет на наш выбор спутника жизни. А также наметить пути решения одной из самых главных задач в жизни человека – «найти свою вторую половинку».