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Церковь / Новости епархии

Покровскую церковь ремонтируют в Псковском районе

03.07.2023 11:57|ПсковКомментариев: 0

На объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Покровской церкви» 1897 года в деревне Боровик Псковского района проводятся ремонтные работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. 

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

В рамках данных работ предусматривается:

  • ремонт цоколя;
  • ремонт отмостки;
  • ремонт металлической фальцевой кровли и водосточных труб;
  • ремонт стропильной системы (обрешетка, стропила, мауэрлат, лежни, коротыши);
  • ремонт крыльца;
  • ремонт отделочных и декоративных элементов на фасадах и в интерьерах, включая пространство колокольни (отделочные доски фасадов и помещений, причелины, карнизы, подзоры, наличники);
  • ремонт фасадов;
  • ремонт/демонтаж печей и труб дымохода;
  • отделочные работы в интерьере;
  • ремонт столярных заполнений оконных и дверных проемов.

Покровская церковь построена в 1897 году на средства крестьянина деревни Боровик Григория Ануфриева.

Как уточнили в комитете, данная церковь является примером сельской унифицированной деревянной архитектуры конца XIX века, воспроизводящей образы древнерусских храмов с их традиционным пятиглавием. Она отличается от подобных ей построек удачным размещением, простотой форм и декора, свидетельствующих о еще живших здесь традициях народного деревянного зодчества.

Теги: #псковский район #ремонт #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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