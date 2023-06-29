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Покровскую церковь ремонтируют в Псковском районе

На объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Покровской церкви» 1897 года в деревне Боровик Псковского района проводятся ремонтные работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

В рамках данных работ предусматривается:

ремонт цоколя;

ремонт отмостки;

ремонт металлической фальцевой кровли и водосточных труб;

ремонт стропильной системы (обрешетка, стропила, мауэрлат, лежни, коротыши);

ремонт крыльца;

ремонт отделочных и декоративных элементов на фасадах и в интерьерах, включая пространство колокольни (отделочные доски фасадов и помещений, причелины, карнизы, подзоры, наличники);

ремонт фасадов;

ремонт/демонтаж печей и труб дымохода;

отделочные работы в интерьере;

ремонт столярных заполнений оконных и дверных проемов.

Покровская церковь построена в 1897 году на средства крестьянина деревни Боровик Григория Ануфриева.

Как уточнили в комитете, данная церковь является примером сельской унифицированной деревянной архитектуры конца XIX века, воспроизводящей образы древнерусских храмов с их традиционным пятиглавием. Она отличается от подобных ей построек удачным размещением, простотой форм и декора, свидетельствующих о еще живших здесь традициях народного деревянного зодчества.