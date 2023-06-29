Покровскую церковь ремонтируют в Псковском районе

На объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Покровской церкви» 1897 года в деревне Боровик Псковского района проводятся ремонтные работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
В рамках данных работ предусматривается:
Покровская церковь построена в 1897 году на средства крестьянина деревни Боровик Григория Ануфриева.
Как уточнили в комитете, данная церковь является примером сельской унифицированной деревянной архитектуры конца XIX века, воспроизводящей образы древнерусских храмов с их традиционным пятиглавием. Она отличается от подобных ей построек удачным размещением, простотой форм и декора, свидетельствующих о еще живших здесь традициях народного деревянного зодчества.