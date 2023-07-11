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Митрополит Тихон об апостолах Петре и Павле: Мы не учимся их великим урокам

День памяти святых апостолов Петра и Павла, двух первоверховных апостолов, ревностных учеников Иисуса, проповедников христианского учения, принявших мученическую смерть в I веке нашей эры, отмечают православные верующие ежегодно 12 июля (по новому стилю). Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

«Сегодня мы празднуем отцов наших, по нашему почтению к ним, - апостолов Петра и Павла и старших наших братьев по ученичеству перед Господом. Как хорошо иметь таких сильных, мудрых старших братьев для каждого из нас! Апостол Пётр - камень веры - пережил страшные искушения своей веры, но не предавшего, сохранившего и умножившего её, и стал основанием Церкви Божией. Это наш старший брат, который всегда заступится за нас, вразумит нас, и сам "искушен быв, может и искушаемым помощи..."» - отметил Митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Второй старший брат апостол Павел, продолжил владыка, - глубина премудрости и познания воли Божией - пережил безмерные испытания, но ни разу не возроптал. «Он знал, что всё посылается ему от самого Господа Бога, дабы он, идя этим путём, стяжал благодать Божию не своей силой, но силой Распятого и преодолел все внутренние и внешние искушения; побеждал врагов Церкви Христовой мудростью, мужеством и любовью Божией. Это наши непобедимые старшие братья. Одного лишь нам не достаёт: дерзновения обращаться к ним. Одно лишь в нас худо: мы не учимся их великим урокам, которые они преподают нам своею жизнью», - заключил митрополит.