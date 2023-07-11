←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 11.07.2023 11:340 Брусчаткой из Карелии мостят монастырскую площадь в Печорах 12.07.2023 15:400 Митрополит Тихон об апостолах Петре и Павле: Мы не учимся их великим урокам 11.07.2023 19:000 Первые помидоры покраснели в теплицах Псково-Печерского монастыря. ФОТО 11.07.2023 16:480 Раскопки у церкви Николы со Усохи проведут псковские археологи 11.07.2023 15:200 Археологи проведут раскопки на прицерковном кладбище в Печорах 11.07.2023 14:540 Крест для купола церкви святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре
Церковь / Новости епархии

Митрополит Тихон об апостолах Петре и Павле: Мы не учимся их великим урокам

12.07.2023 15:40|ПсковКомментариев: 0

День памяти святых апостолов Петра и Павла, двух первоверховных апостолов, ревностных учеников Иисуса, проповедников христианского учения, принявших мученическую смерть в I веке нашей эры, отмечают православные верующие ежегодно 12 июля (по новому стилю). Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

«Сегодня мы празднуем отцов наших, по нашему почтению к ним, - апостолов Петра и Павла и старших наших братьев по ученичеству перед Господом. Как хорошо иметь таких сильных, мудрых старших братьев для каждого из нас! Апостол Пётр - камень веры - пережил страшные искушения своей веры, но не предавшего, сохранившего и умножившего её, и стал основанием Церкви Божией. Это наш старший брат, который всегда заступится за нас, вразумит нас, и сам "искушен быв, может и искушаемым помощи..."» - отметил Митрополит Псковский и Порховский Тихон.  

Второй старший брат апостол Павел, продолжил владыка, - глубина премудрости и познания воли Божией - пережил безмерные испытания, но ни разу не возроптал. «Он знал, что всё посылается ему от самого Господа Бога, дабы он, идя этим путём, стяжал благодать Божию не своей силой, но силой Распятого и преодолел все внутренние и внешние искушения; побеждал врагов Церкви Христовой мудростью, мужеством и любовью Божией. Это наши непобедимые старшие братья. Одного лишь нам не достаёт: дерзновения обращаться к ним. Одно лишь в нас худо: мы не учимся их великим урокам, которые они преподают нам своею жизнью», - заключил митрополит. 

Теги: #церковь #епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
12.07.2023, 15:400 Митрополит Тихон об апостолах Петре и Павле: Мы не учимся их великим урокам 12.07.2023, 00:010 Праздник в честь апостолов Петра и Павла: история, традиции и обычаи 11.07.2023, 19:000 Первые помидоры покраснели в теплицах Псково-Печерского монастыря. ФОТО 11.07.2023, 16:480 Раскопки у церкви Николы со Усохи проведут псковские археологи
11.07.2023, 15:200 Археологи проведут раскопки на прицерковном кладбище в Печорах 11.07.2023, 14:540 Крест для купола церкви святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре 11.07.2023, 11:340 Брусчаткой из Карелии мостят монастырскую площадь в Печорах 10.07.2023, 16:090 Мемориал безвинно убиенным христианам возводят в Пскове
10.07.2023, 14:420 Митрополит заявил о рекордном числе крещений на фронте 10.07.2023, 08:530 Пострижение в монашество старца Иоанн Крестьянкина вспоминают в Псково-Печерской обители 09.07.2023, 09:410 Образ Тихвинской иконы Божией Матери почитают православные сегодня 07.07.2023, 13:240 «Пастырь»: Какой должна быть семья? ВИДЕО
07.07.2023, 08:170 Ремонтные работы продолжаются в церкви Покрова Богородицы в Псковском районе 07.07.2023, 07:360 Рождество Иоанна Предтечи отмечают православные 7 июля 06.07.2023, 09:300 Владимирскую икону Божией Матери чтят православные сегодня 06.07.2023, 08:510 Реставрация главки башни Святых ворот завершается в Псково-Печерском монастыре
05.07.2023, 19:330 Музея памяти святителя Тихона создадут на средства благотворителей 04.07.2023, 10:250 Крестный ход до Талабских островов состоится 12 июля 03.07.2023, 18:350 Территорию благоустраивают вокруг музея-гостиницы Псково-Печерского монастыря 03.07.2023, 12:440 Часть стены Окольного города передали РПЦ на основе заявления Псковской епархии
03.07.2023, 11:570 Покровскую церковь ремонтируют в Псковском районе 02.07.2023, 10:170 Утраченные элементы фасада архиерейского дома восстановят в Пскове 30.06.2023, 12:520 Чудо благодатного звона: как в Пскове возрождают колокольное мастерство 29.06.2023, 11:200 Специалисты разработали проект реставрации керамид Псково-Печерского монастыря
27.06.2023, 22:300 Историю храма Петра и Павла с Буя вспомнят в Пскове 26.06.2023, 14:170 Древнерусские песнопения смогли услышать жители Палкинского района 23.06.2023, 10:040 «Пастырь»: Храм. Его устройство и значение. ВИДЕО 22.06.2023, 19:140 Облака в виде руки с распятием сфотографировали над Себежем
22.06.2023, 15:270 Проект реставрации бывшей духовной семинарии в Пскове завершат в 2023 году  20.06.2023, 17:250 Панихида по архимандриту Иоанну (Крестьянкину) состоится в Псково-Печерском монастыре  20.06.2023, 11:580 Реставрацию часовни близ Снятной горы завершили в Пскове 20.06.2023, 09:351 Фотофакт: Помидоры в теплицах Псково-Печерского монастыря скоро начнут краснеть
19.06.2023, 16:593 Участок крепостной стены и башню XIV века в центре Пскова передали РПЦ 18.06.2023, 20:200 Митрополит Тихон обратился к верующим в воскресенье недели всех святых 18.06.2023, 09:401 Реставрацию купола церкви Святого Лазаря завершили в Псково-Печерском монастыре 16.06.2023, 12:560 Золотые звезды возвращаются на купол церкви в Псково-Печерском монастыре
15.06.2023, 16:150 К реставрации четырех церквей приступят в Пскове в 2023 году  15.06.2023, 14:070 Митрополит Тихон освятил крест башни Святых ворот Псково-Печерского монастыря 11.06.2023, 16:000 Петров пост начнётся у православных завтра: как поститься, что нельзя делать, народные приметы 11.06.2023, 12:210 Память всех святых празднуют православные верующие 11 июня
09.06.2023, 21:001 Эстония запретила въезд патриарху Кириллу 09.06.2023, 17:000 Священник Антоний Афанасьев о пути к святости 09.06.2023, 13:181 «Пастырь»: Что такое святость? ВИДЕО 09.06.2023, 09:150 Память преподобного Лазаря Псково-Печерского отмечают православные 9 июня
09.06.2023, 07:418 Митрополит Тихон: Псково-Печерский монастырь не претендует на статус лавры  08.06.2023, 09:005 Колокольню Троицкого собора в Пскове начинают освобождать от строительных лесов. ФОТО 07.06.2023, 08:111 Кирпичный декор Большой звонницы восстанавливают в Псково-Печерском монастыре 06.06.2023, 20:290 Желающих приглашают поработать на полях Псково-Печерского монастыря
06.06.2023, 20:000 Лекция о формировании Псково-Печерского монастыря в XVI веке пройдет в Пскове 05.06.2023, 07:450 Духов день отмечают православные христиане 5 июня 04.06.2023, 22:190 Митрополит Тихон обратился к верующим в День Святой Троицы 04.06.2023, 08:580 День Святой Троицы отмечают православные христиане
03.06.2023, 10:410 Троицкая родительская суббота: традиции и запреты дня поминовения 01.06.2023, 22:440 Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре 01.06.2023, 18:540 Лекция про псковский монастырь пройдет в храме Александра Невского 30.05.2023, 16:010 Как подготовиться к Троице: советы, приметы и символы
29.05.2023, 21:000 Плоды томатов начали формироваться в теплицах Псково-Печерского монастыря 28.05.2023, 14:450 Празднество в честь иконы Божией Матери «Умиление» проводят в Псково-Печерском монастыре 28.05.2023, 12:000 Митрополит Тихон обратился к православным в канун недели по Вознесении 26.05.2023, 13:560 «Троице» после выставления в Храме Христа Спасителя предстоит реставрация
26.05.2023, 12:320 Иеромонах Анастасий о молитвах перед экзаменами 26.05.2023, 11:001 «Пастырь»: О чём мы молимся перед экзаменами? ВИДЕО 25.05.2023, 09:300 Православные празднуют Вознесение Господне 24.05.2023, 17:201 Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства
24.05.2023, 11:343 Третьяковская галерея отказалась отдавать РПЦ «Троицу» 24.05.2023, 10:430 Патриарх Кирилл отмечает день тезоименитства 23.05.2023, 21:000 Вознесение Господне обсудят в библиотеке при храме Александра Невского в Пскове 22.05.2023, 09:000 Память святителя Николая Чудотворца чтят православные 22 мая
19.05.2023, 08:451 Священник рассказал, как отличить в интернете молитву от заклинания 17.05.2023, 11:541 В РПЦ утвердили молитву для поиска работы 16.05.2023, 15:133 «Троицу» Рублева церковь просила на две недели, но Путин принял историческое решение – патриарх 16.05.2023, 12:146 Сергей Степашин: Надо подумать, чтобы у нас была Псково-Печерская лавра
16.05.2023, 10:492 Сергей Степашин: Псково-Печерский монастырь должен занимать особое место в православном мире 16.05.2023, 10:170 Стоимость экспертизы реставрации Троицкого собора в Пскове составила почти 2 млрд рублей 15.05.2023, 16:160 Икона «Троица» будет храниться в соответствии с требованиями музеев, заявил митрополит Тихон 15.05.2023, 15:270 Икону Рублева «Троица» вернут из Третьяковской галереи в РПЦ
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru