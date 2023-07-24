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Собор Архангела Гавриила: что нельзя делать в этот день

26.07.2023 07:55|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно православная церковь 26 июля чтит память архангела Гавриила, помощника Господа в извещении людей о важных событиях.

Поводом к установлению Собора Архангела Гавриила, которому посвящается этот день в народном календаре, как считается, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила.

Архангела Гавриила почитают как одного из семи главных ангелов, служителя Божественного Всемогущества. Он несколько раз упоминается в Священном Писании как вестник Божий. Именно он вдохновлял пророка Моисея при написании Книги Бытия. Именно он возвещал пророку Даниилу о грядущей судьбе еврейского народа. И именно Гавриил сообщил Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий. Поэтому на следующий день после Благовещения отмечается собор (молитвенное собрание) в честь архангела, принесшего весть, пишет calend.ru.

По преданию, архангел Гавриил постоянно охранял Деву Марию во время ее земной жизни. Так, он явился к ее супругу Иосифу, предупредил о замысле Ирода истребить младенцев и велел бежать в Египет вместе с Младенцем и Богородицей. Приходил Гавриил и к самому Иисусу, когда тот молился в Гефсиманском саду, прося укрепить его дух. Впоследствии жены-мироносицы получили от архангела радостную весть о воскрешении Сына Божия.

На Руси в этот день говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». Продолжалась жатва. «Время дорогое, никому покоя»; «Пот ключом бьет, а жнец свое берет»; «Пока колос в поле, трудись подоле», — говорили люди.

Обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди — нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому люди обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».

Также в этот день особое внимание уделяли птицам. Существует несколько народных примет, связанных с погодой:

  • сколько птиц увидишь - столько и теплых дней будет в августе,
  • грачи в стаи собираются - будет ранняя осень,
  • ласточки летят низко — осень будет поздняя.

Согласно поверьям, нельзя проявлять беспечность и невнимательность, переступая через порог.

Также не разрешается отказывать в помощи просящим, иначе вскоре самому придется обращаться за подмогой. И не факт, что после сегодняшнего отказа кто-то придет на выручку.

Девушкам нельзя рассказывать кому-либо о состоявшемся накануне свидании. По примете, оно тогда может стать последним, даже если пара давно состоит в отношениях и ничто не предвещает расставания. Кроме того, рекомендуется садиться двум и более людям за стол с углами — это примета к ссоре.

Также не допускается обманывать и ругаться с окружающими людьми. Ни в коем случае нельзя брать и давать деньги в долг в праздник Гавриила Летнего.

Теги: #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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