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«Пастырь»: О молитве. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 августа.

Ведущий — священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове — предложил поговорить о молитве.

Какое место имеет молитва в жизни Церкви и христиан? В каких случаях надо обращаться к Богу? Как можно молиться? Почему при поисках текста молитвы надо быть очень внимательным? Об этом — в эфире. Вечерний повтор выйдет в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в 18.42.