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День памяти священника Николая Гурьянова отмечают православные псковичи

День памяти Николая Гурьянова, священника Русской православной церкви, прослужившего более 40 лет в храме Святителя и Чудотворца Николая на острове Талабск (Залит) в Псковском озере, отмечают 24 августа. Сегодня имя старца известно тысячам людей в России и за рубежом. Он - один из любимейших, самых почитаемых духовных наставников Русской православной церкви XX века, поддерживавших ее во время открытых гонений на православие.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, в жизни которого старец сыграл важную роль, отмечал, что это был человек совершенно особенный, живущий «и в нашем, и в совершенно другом мире». По убеждению владыки, в этой способности кроется источник многочисленных непостижимых для обычного ума случаев, связанных с жизнью и служением старца.

«Отец Николай, в первую очередь, был бесконечно добрым и любящим всех человеком, - вспоминает митрополит Тихон, - а на любовь человеческую отвечает и Бог, который тоже есть Любовь. Поэтому именно через отца Николая Бог помогал людям и открывал очень многое, необычайно важное для них, начиная от бытовой жизни и кончая высокими вопросами. Это был подвиг Любви и, самое главное, - подвиг веры в Бога».

Напомним, в день смерти протоиерея Николая Гурьянова на острове Залит по традиции проходит заупокойное богослужение.

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Николай Гурьянов родился в селе Чудские Заходцы Санкт-Петербургской губернии, 24 мая 1909 года. Его отец, Алексей Гурьянов, служил регентом церковного хора. Мать, Екатерина Гурьянова, помогала мужу в воспитании детей.

Около 1920 года настоятель церкви, в которой прислуживал Николай, взял его в паломничество в Псков, а на острове Талабск они сделали остановку и посетили тамошнего прозорливца Михаила.

В 1958 году, когда по распоряжению церковного начальства священник Николай Гурьянов был переведён на служение в Псковскую епархию, и его определили настоятелем в храм святителя Николая на Талабском острове, где он прослужил до своей смерти.