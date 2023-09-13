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«Пастырь»: О монашестве. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 сентября.

Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. В рамках нового выпуска священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора расскажет о монашестве.

Как возникло христианское монашество? Что это за люди такие — монахи? В чем состоит их миссия? Какие существуют монашеские обеты? Об этом и многом другом — в эфире.

Вечерний повтор выйдет в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в 18.19.