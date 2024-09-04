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Умер старейший клирик Псковской епархии

Умер старейший клирик Псковской епархии митрофорный протоиерей Михаил Мельник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в епархии.

Фото: Псковская епархия

Он ушел из жизни 30 октября в возрасте 82 лет. Михаил Мельник был рукоположен в священный сан во время обучения в Ленинградской духовной академии митрополитом Никодимом (Ротовым). По окончании семинарии в 1971 году митрополитом Иоанном (Разумовым) иерей Михаил был принят в штат Псковской епархии.

В 1972-1988 годах отец Михаил был настоятелем храма преподобного Варлаама Хутынского города Пскова, в 1991-1997 годах служил в храме святых Жен-мироносиц города Пскова. С 1997 по 2021 год был настоятелем храма Воскресения Христова (в Орлецах) города Пскова. В 2021 году, по состоянию здоровья, назначен почетным настоятелем Воскресенского храма.

С 1998 года, более 20-ти лет, протоиерей Михаил нес послушание духовника Псковской епархии. Всю свою жизнь батюшка посвятил Церкви, и своим служением и отношением к людям снискал подлинную любовь среди прихожан и уважение священноначалия и собратии. Последние годы серьезная болезнь не позволила отцу Михаилу совершать службу, но и здесь он не оставлял свою паству, постоянно принимая посетителей.

Отпевание протоиерея Михаила состоится 2 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова по окончании божественной литургии. Начало отпевания - 11:00.