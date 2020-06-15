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У православных наступил Успенский пост

Двухнедельный Успенский пост начинается в пятницу у православных христиан. Это единственный из постов, который посвящен Богородице. Он установлен в память Успения (земной кончины) Божией Матери.

По церковному преданию, пережив Иисуса на 15 лет, Дева Мария провела все эти годы в подвигах молитвы и поста, поэтому празднику Успения (28 августа) у православных также предшествует постный период.

По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому: не дозволяется употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты, участвовать в увеселительных мероприятиях. В субботу и воскресенье разрешено растительное масло, и только один раз за весь пост разрешается вкушать рыбу - в праздник Преображения Господня (19 августа).

Первый день Успенского поста именуется Медовым Спасом. В это время на Руси начинали собирать мед и освящали его в храмах. На Медовый Спас не только освящается мед, но и совершается малое освящение воды - в память о Крещении Руси.