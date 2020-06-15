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Воспитанник митрополита Тихона стал наместником Сретенского монастыря

Священный Синод Русской православной церкви на заседании в Москве принял несколько кадровых решений.

В частности, наместником Сретенского монастыря столицы назначен иеромонах Иоанн (Лудищев), воспитанник митрополита Псковского и Порховского Тихона, с именем которого связано возрождение этой обители.

Наместником Троице-Сергиевой лавры стал бывший настоятель Троицкого собора, епископ Бронницкий Фома. Напомним, что епископ Фома до 2018-го года был викарием правящего псковского архиерея с титулом «Гдовский» и настоятелем Троицкого собора.