Церковь / Из первых уст

«Пастырь»: Страстная седмица. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 апреля. Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Первый выпуск посвящен Страстной седмице.

Почему эта неделя называется Страстной? Как православные христиане проводят Страстную седмицу? В чем духовный смысл Чистого четверга? Об этом и многом другом рассказал священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове.