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«Пастырь»: Об усердной и ленивой подготовке к Пасхе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 апреля.

Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Новый выпуск провел священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.

Речь пошла о самом важном христианском празднике — Пасхе. В чем его корни? Как следует готовиться к Светлому Христовому Воскресению и что делать человеку, который пришел к празднику и вдруг вспомнил, что уже некогда готовиться, молиться и поститься?