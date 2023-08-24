Церковь / Из первых уст

Священник Антоний Афанасьев о новом церковном годе

В первый день осени у студентов и школьников начинается новый учебный год. Кроме того, 1 сентября (14 сентября) Церковь отмечает новолетие — начало нового церковного года. Об этих двух важных веках в программе «Пастырь» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал священник, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове Антоний Афанасьев.

Наступила осень. Начался новый учебный год. Начался еще не только учебный, но и новый церковный год. По старому стилю 1 сентября, а по новому - 14 сентября, церковь отмечает на новолетие - начало нового церковного года. Легко запомнить эту дату, потому что в конце церковного года мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы 28 августа.Первым праздником уже наступившего нового церковного года является также богородичный праздник - праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который церковь празднует 21 сентября.

В прежние времена так называемый гражданский и церковный новый год совпадали. Даже более гармонично эта дата воспринималась. Люди по большей части заняты обработкой земли. Они в течение всего лета пребывали в очень интенсивных трудах, обрабатывали поля, засеивали, затем нужно было убирать, снимать урожай. Примерно к осени все это заканчивалось, и наступал период отдохновения. Сельскохозяйственные труды увенчались окончанием года и благодарственной молитвой.

Во многих церковных сборниках молитвосословий на первом месте стоит молебен на начало учебного года, а за ним идет молебен перед учением отроков, то есть молебен перед началом учебы. О чем мы молимся в этих условиях? Естественно, мы приносим благодарения Господу за прошедший год, за то, что он дал нам силы, дал нам здравие, дал нам ума, правильно распорядиться тем временем, которое Господь нам отвел, а также мы просим на новый, наступивший год сил и мудрости. В молебне перед началом учения отроков мы просим - приведу церковнославянское словосочетание — «отгнать от сердец молодых людей буесть юности». Слово «буесть» - церковнославянское, обозначает пустоту, то есть дать мудрость молодым людям не тратить драгоценное время своей юности впустую, ведь столько соблазнов придлежит и предлагается молодому еще неокрепшему сердцу подростков, которые в лучшем случае приведут к тому, что человек потратил время впустую, а в худшем - могут нанести и какие-то духовные раны, за которые придется потом врачевать, которые будут потом напоминать о себе. Далее в молебне перед началом учения мы просим подать разума, крепости телесных, духовных и интеллектуальных сил к восприятию учения.

<..>Человек ученый - это не синоним какого-то энциклопедиста, который старается все знания без разбора приобрести, а человека, который приобретает только то знание, которое служит к созиданию человеческой души и, применяя которое в жизни, человек облагораживает свою душу и благодетельствует своих ближних. Только это знание является ценным. Мы вспомним, чего просил в свое время древний, ветхозаветный царь Соломон. Он не просил у Господа власти и силы, он просил как раз премудрости и знания, и получил его. Получив последнее, легко приобретается и первое. С этой же просьбой должен обращаться и каждый молодой человек, который приступает к обучению либо школьному, либо в других, уже более высших учебных заведениях. Чтобы Господь подал знание, дал возможность и способность правильно им распорядиться, для того, чтобы это знание не приносило вреда ни самому обладателю, ни окружающим, ни близким.

Наступает сезон отпусков, это очень радостно, когда человек находит время, чтобы уделить его семье, восстановить свои силы. Когда наступает завершение периода отдохновения, то бывает, что не так легко снова включиться в череду трудов, вновь принять на себя все свои прежние обязанности. Для того, чтобы это было сделать легче, всем рекомендую чтение Священного Писания и, в частности, есть такая библейская книга притчей царя Соломона, которая в череде кратких, но емких изречений показывает, какие плоды принесет тот или иной образ жизни. Там очень часто противопоставляется образ праведника и образ глупца, образ человека, стремящегося к знанию, к общению с премудрыми и желающему наполнить свою жизнь мудростью. С другой стороны приводится образ такого празднолюбца, то есть любителя ничего не делать. Приводятся последствия такой жизни. Много емких примеров, которые очень хорошо западают в душу и помогают сделать правильные выводы, собрать все свои телесные и душевные силы, вновь благополучно включиться в работу.

Всем вам желаю помощи Божией в новом учебном году, в новом церковном году.

Священник Антоний Афанасьев