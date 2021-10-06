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Интерактив: Не по-братски ведут себя псковичи

14.11.2021 09:50|ПсковКомментариев: 0

Предметом особой гордости псковичей всегда было большое количество связей и городов-пабратимов в самых разных странах Запада и Востока. В напоминание об этом в областной столице даже организовали целый сквер Породненных городов и установили здесь флаги с гербами городов-побратимов.

И вот, стою я сегодня в этом сквере, и мне стыдно за то, в каком состоянии находятся флаги! Думаю, в некоторых семьях половые тряпки выглядят приличнее, чем гербы городов здесь!

Хотелось бы привлечь внимание региональных властей, чтобы как можно скорее флаги привели в надлежащий вид. Псков посещают многие представители зарубежных стран, и это как-то не по-братски не заботиться о символах своих городов-побратимов!

Татьяна

Источник: Псковская Лента Новостей
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