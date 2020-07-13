Общество

«Закон о тишине» изменен в Псковской области

Псковские депутаты поддержали законопроект об ограничении «ремонтного шума». 14 июля региональный парламент внес изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Администрация региона предложила исправить закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области»: часы тишины в многоквартирных домах продлеваются. Речь идет о строительных и ремонтных работах.

В действующей редакции закона шуметь нельзя с 21.00 до 8.00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни (с понедельника по пятницу включительно, кроме праздничных дней), с 22.00 до 10.00 в выходные дни (суббота, воскресенье) и в установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

В новой редакции закона сохраняются эти ограничения и устанавливается отдельное время запрета на производство ремонтных, строительных работ в жилых домах, в том числе в многоквартирных. Ограничивается строительный шум с 21.00 до 10.00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни (с понедельника по пятницу включительно, кроме праздничных дней), с 21.00 до 11.00 и с 13.00 до 15.00 в выходные дни (суббота, воскресенье) и в установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

Норма вводится в ответ на многочисленные жалобы граждан. Аналогичная ответственность предусмотрена законодательством Москвы, Архангельской, Калининградской и Мурманской областей.

Добавим, к действиям, нарушающим тишину и покой граждан, законодательство относит использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств; крики, свист, пение, игру на музыкальных инструментах; невыключенные звуковые сигналы сработавшей охранной сигнализации транспортного средства и другие действия.