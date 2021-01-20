Общество

По 2 тысячи рублей заплатят два псковича за поход в магазин без маски

Несколько псковичей получили штрафы за посещение магазинов на улице Вокзальной в Пскове без маски. Решения опубликованы на сайте Псковского городского суда.

18 декабря 2020 года в 20.10 мужчина без защитной маски находился в помещении магазина «Быстро 24». Решением суда от 20 января ему назначен штраф в размере 2000 рублей. Аналогичный штраф получил мужчина, который 19 декабря в 20.50 зашел без маски в магазин «Продукты».

Еще несколько решений вынесено 19 января. Так, женщину оштрафовали на 1000 рублей за то, что 23 декабря в 21.25 она находилась на Октябрьском проспекте, 32 и нарушила социальную дистанцию (не менее 1,5 метров), при этом у нее не было защитной маски. Вина подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора ППС и фотофиксацией.

Также же штраф назначен мужчине, который 24 декабря в 00.15 находился без средства индивидуальной защиты в помещении автовокзала города Пскова. Еще один местный житель заплатит 1000 рублей за ночной поход без маски в магазин «Продукты» на Вокзальной, 23/2.

Все 5 решений вынесла судья Людмила Лукьянова. Ежедневно в Псковском городском суде рассматривается не менее 10 дел об административных право нарушениях, публикуется только незначительная часть.