Спорт

Кросс-поход на 42 километра пройдет в Татьянин день в Псковской области

В Татьянин день, 25 января, состоится кросс-поход на 42 километра по Псковской области. Об этом сообщается в группе «100 километров за 24 часа» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение : «100 километров за 24 часа» / «ВКонтакте»

В программе похода запланировано посещение Островинского болота, долины реки Мараморочка, заброшенной деревни Мараморка, мест боевой славы партизан в годы Великой Отечественной войны, фрагмента немецкой линии «Пантера», прорванной советскими войсками в 1944 году, мемориала экипажу Владимира Гудина на месте падения самолёта в 1993 году, а также купание в проруби на реке Кебь.

Организаторы оценивают сложность похода как среднюю, требующую физической подготовки. С собой необходимо взять термос, перекус, одежду и обувь по погоде, бахилы и фонарь.

Старт похода запланирован на 7:30 25 января на Ленинградском шоссе от поворота на Углы/Молоди. К месту старта можно добраться на машине из следующих точек сбора:

в 6:50 — напротив магазина «Культтовары», на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Шестака;

в 6:55 — на площади Ленина, на остановке у дома улица Советская, дом 1/3;

в 7:00 — напротив ТЦ «Максимус», на остановке у дома Октябрьский проспект, дом 39.

Финиш похода состоится в Любятово. Контрольное время — 12 часов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.