Кросс-поход на 42 километра пройдет в Татьянин день в Псковской области

В Татьянин день, 25 января, состоится кросс-поход на 42 километра по Псковской области. Об этом сообщается в группе «100 километров за 24 часа» в социальной сети «ВКонтакте».
Изображение : «100 километров за 24 часа» / «ВКонтакте»
В программе похода запланировано посещение Островинского болота, долины реки Мараморочка, заброшенной деревни Мараморка, мест боевой славы партизан в годы Великой Отечественной войны, фрагмента немецкой линии «Пантера», прорванной советскими войсками в 1944 году, мемориала экипажу Владимира Гудина на месте падения самолёта в 1993 году, а также купание в проруби на реке Кебь.
Организаторы оценивают сложность похода как среднюю, требующую физической подготовки. С собой необходимо взять термос, перекус, одежду и обувь по погоде, бахилы и фонарь.
Старт похода запланирован на 7:30 25 января на Ленинградском шоссе от поворота на Углы/Молоди. К месту старта можно добраться на машине из следующих точек сбора:
Финиш похода состоится в Любятово. Контрольное время — 12 часов.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.