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Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: Власть, деньги, медиа

03.12.2019 18:00|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! В эфире - «Гонки по вертикали», программа, в которой мы отмечаем всё самое интересное и важное в региональной политике. Резонансные события, удивившие нас люди, значимые явления — словом, всё то, чем запомнится минувшая неделя.

Центральные темы этого выпуска.

Деньги - не главное? Региональный политический класс в зеркале бюджетного процесса.
«Вас это беспокоит? Вы хотите об этом поговорить?» Какую повестку предлагает жителям региона псковская оппозиция.
СМИ в режиме 24/7. В Пскове готовятся ко второму медиафоруму и ждут в гости известных федеральных экспертов.

Эти и другие темы обсудим в программе «Гонки по вертикали». У микрофона — Александр Савенко. Поехали!

Вначале коротко — самые свежие новости на тему продолжающихся кадровых перемен в Доме Советов. Председатель областного комитета по спорту Иван Штылин покинул свой пост. Исполнение обязанностей главы ведомства возложено на Елену Чернышову. Об этом сегодня утром сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания областной администрации. И здесь следует напомнить, что полгода назад Ивана Штылина неожиданно послали на выборы главы Пустошкинского района. Обозреватели с самого начала искали и не находили объяснения этому шагу. В прошлом великолучанин, в последние годы житель региональной столицы господин Штылин ранее не имел никакого отношения к Пустошке. В сентябре, в день выборов он вполне ожидаемо потерпел поражение. Кандидат от партии власти получил менее тридцати семи процентов голосов - и, по определению самого Ивана Викторовича, это был совсем не тот результат, на который он рассчитывал. И не только он, разумеется.

Тогда же мои коллеги начали задаваться вопросом: что дальше? Какой будет дальнейшая судьба Штылина? Продолжит ли он работу на посту председателя комитета по спорту? При этом отмечалось, что вернуться к нормальной деятельности после продолжительной паузы ему будет непросто еще и потому, что теперь всякий, глядя на Ивана Штылина, уж точно будет вспоминать не его про футбольно-тренерское прошлое или время работы в областном Собрании, а про эту странную предвыборную командировку в Пустошку.

Сегодня на эти вопросы был дан ответ: Штылин ушел. Остается только выразить надежду, что на новом поприще — каким бы оно ни было — спортсмену будет комфортнее, чем на муниципальных выборах.

Теперь к одной из центральных тем минувшей недели. В четверг в Пскове принимали региональный бюджет на 2020 год. Цифры доходов и расходов рассматривало областное Собрание депутатов — проект ожидаемо приняли в первом чтении, отмечая при этом социальную направленность документа (это обычно так бывает) и увеличение размеров общей кубышки (а это, можно сказать, новость). Доходы областного бюджета должны составить порядка 35 миллиардов рублей, консолидированного бюджета – почти 41 миллиард. Расходы - больше, запланированный дефицит бюджета - полтора миллиарда рублей. Впрочем, оставим экономическую сторону специалистам в этой области — нас, в «Гонках по вертикали», интересует прежде всего политический аспект вопроса.

Еще недавно, буквально несколько лет назад, обсуждение и принятие главного финансового документа носило у нас характер публичной, широко освещаемой в масс-медиа, процедуры.

Всё это превращалось в реальный политический процесс с публичными и виртуальными баталиями, очень схожими по духу и форме с классическими предвыборными дебатами. Было тут место и предложениям альтернативных путей развития, и спорам, подчас с переходом на личности, и громким демаршам — вспомним хотя бы уход эсера Олега Брячака с группой сторонников с общественных слушаний, а предшествовало этому, напомню, гневное обличение руководителей региона в духе: вы - могильщики региона, вы - похоронная команда, и так далее, и тому подобное. Благодаря чему оппозиционер и резонёр на несколько лет стал эдаким символом того, как у нас проходит бюджетный процесс — а проходил он живо, весело, иногда даже с курьезами.

Попандопуло: Это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе, это всё время тебе! Шо ты хапаешь, шо ты хапаешь! (кинофильм «Свадьба в Малиновке»)

Теперь уж точно всё иначе, начиная общей характеристикой процесса и заканчивая некоторыми действующими лицами. Как сказал классик, иных уж нет, а те далече. Амплуа оставшихся изменились. Тот же Олег Брячак - ныне уже не областной парламентарий, а депутат псковской гордумы — не оппонент областных властей, а вновь их союзник, да и занимают его сейчас, похоже, несколько иные вопросы, чем региональный бюджет. И в целом всё тут тише, более предсказуемо, лишено интриги. В условиях деградации всей системы, когда политика становится всё менее публичной и открытой, было бы наивно ожидать, что бюджетный процесс будет протекать как-то по-другому. Но всё-таки - не до такой же степени. Общее впечатление — бюджет перестал быть интересен региональному политическому классу. По крайней мере, никакой достойной упоминания активности, нет. И если вернуться к сессии, в ходе которой принимали бюджет, то самые интересные выступления касались отнюдь не этой темы. Уж точно мусорная проблема сейчас больше беспокоит парламентариев — по крайней мере, многие из них посчитали необходимым высказаться по этой теме. Что до традиционных выступлений представителей фракций в начале сессии на актуальные темы, обозначение главных проблем и прочих «болевых точек» (иногда эти доклады называют «десятиминутками ненависти»), то в этот раз они произвели весьма странное впечатление. Взять выступление первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко. Его спич можно было назвать так: «Руки прочь от красного директора подмосковного совхоза Грудинина и иркутского губернатора Левченко».

Петр Алексеенко: Компрадоры испугались сильных конкурентов.

Ничего не имею против партийной солидарности, но на правах политобозревателя задаюсь вопросом: в чем целесообразность педалирования этой темы, тем более — озвучивания ее с парламентской трибуны? Входит ли «дело Грудинина и Левченко» в сотню вопросов, которые волнуют псковичей? А в тысячу таких тем оно входит? Кто у нас вообще об этом знает и задумывается? Коммунисты же, как принято говорить, с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжают. То на пикет на Рижском проспекте выйдут, то в Собрании кулаком погрозят воображаемым «компрадорам», то всей верхушкой обкома едут на сходку зюгановцев Северо-Запада в Сыктывкар — и там тоже разворачивают плакаты «Мы все Грудинин» и «Руки прочь от Левченко». Товарищи псковские коммунисты! Вам, конечно, виднее, что делать, но полагаю следуя таким курсом, не реагируя на актуальные региональные темы, а откликаясь на далекие от Пскова вопросы — вы, может быть, и заслужите похвалу руководства, и сможете в дальнейшем беспроблемно обращаться к тем же или аналогичным темам, однако в этом случае рискуете и дальше проигрывать выборы и уступать позицию партии №2 в регионе «Яблоку». Напомню, что кандидаты от этой партии за последние годы победили на выборах уже в пяти районах Псковской области, не так давно забрали ставший вакантным мандат депутата областного Собрания. И именно председатель регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг, а не первый секретарь обкома КПРФ сейчас ездит в районы и встречается там с недавно избранными главами. Кстати, проблемам муниципалитетов, а именно межбюджетных отношений между областью и районами Лев Шлосберг посвятил свое выступление перед принятием бюджета на заседании региональных парламентариев. И завершая тему очередной сессии областного Собрания, отмечу одну из неожиданностей. Все мы за годы привыкли к тому, что возможностью выступить с парламентской трибуны в начале заседания и сказать о главном и наболевшем спешат воспользоваться оппозиционеры. Единороссы, как правило, отмалчиваются. Так бывает обычно - но не в этот раз. Причем, к микрофону вышел не кто-то из известных рупоров фракции «Единой России» — скажем, Алексей Севастьянов или Виктор Антонов, а депутат из Себежа Дарья Козьякова. И что это было за выступление в лучших традициях отечественных партий власти!

Дарья Козьякова: Всего несколько дней назад состоялся съезд партии «Единая Россия». Ориентиры для развития нам, единороссам давал президент Владимир Путин, цели нам поставил премьер-министр, задачи — Андрей Турчак... Именно мы опора нашего губернатора... Мы видим новые горизонты... Не может не восхищать результат работы губернатора с федеральным центром.

С таким выступлением, с которым хоть на съезд партии, хоть на встречу с избирателями перед выборами - так этот спич охарактеризовал политкомментатор ПЛН Господин Рейтингомер. Он выставил госпоже Козьяковой +1 – с формулировкой «за неожиданную активность».

Мы же со своей стороны выскажем предположение, что выступления единороссов в начале сессий станут традиционными. Не всё же медведям оппозицию слушать, пора и поменяться ролями — в рамках заявленной руководством партии власти мобилизации перед новым избирательным циклом. Об этом много говорилось на недавнем съезде «Единой России», на котором, по определению госпожи Козьяковой, ориентиры давал Путин, а задачи ставил секретарь Генсовета партии Турчак. Экс-губернатор, кстати, продолжает подниматься в рейтинге самых влиятельных политиков России, по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В опубликованной накануне свежей версии списка Андрей Турчак уже на 32-й позиции. Месяцем ранее он был 36-м.

В своем комментарии к рейтингу директор АПЭКа, политолог Дмитрий Орлов как раз и отмечает, что усиление позиций Андрея Турчака в ноябре происходит после проведения партийного съезда.

Лидером рейтинга традиционно остается президент Владимир Путин. Напомню, что экспертный опрос, на результатах которого составляется рейтинг ста самых влиятельных политиков страны, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий. Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих российских политиков?» Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 100 российских политиков лидерами российского экспертного сообщества. 

В заключение несколько слов о том,что нас ждет в ближайшие дни. В пятницу в региональной столице пройдет второй псковский медиафорум. Впервые такое мероприятие состоялось в конце прошлого года.

И вот новая встреча, на которую ждут целый ряд федеральных экспертов в области масс-медиа — таких, как гендиректор и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, экс-ведущая НТВ, а ныне телеканала «Звезда» Ольга Белова, журналист Олеся Рябцева, руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Отмечу, что к медиафоруму ПЛН завершает цикл аналитических публикаций, посвященных современному состоянию медиапространства Псковской области. Что происходит на рынке псковских СМИ? Какие из них пользуются читательской популярностью, доверием аудитории, а также имеют реальное влияние на общественно-политическую ситуацию в регионе? Обо всем этом вы можете узнать из публикаций Псковской Ленты Новостей. Мы постарались не только проанализировать динамику развития псковских СМИ в последние годы, но и взглянуть на то, как в зеркале прессы отражается мир региональной политики и удается ли традиционным периодическим изданиям конкурировать с новыми медиа. Найти ответы на многочисленные вопросы и сделать полный расклад нам поможет комплексное исследование, проведенное в августе-сентябре 2019 года экспертами Центра социологии и региональной политики Псковского государственного университета - первое за продолжительное время профессиональное изучение рынка псковских масс-медиа. В ближайшие дни на сайте ПЛН выйдет заключительная публикация цикла — не пропустите!

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.

Источник: Псковская Лента Новостей
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