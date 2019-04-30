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Выгодное майское предложение действует для псковичей на Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross

Только до конца мая, пока действуют госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», выгода на Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross достигает 110 000 рублей. Покупая автомобиль в мае, можно получить комплект комфортных опций (ковры, тонировка, защитная сетка радиатора) и бензин в подарок.

Узнать подробности акции, подать заявку на покупку автомобиля или записаться на тест-драйв можно по телефону 8(8112) 70-10-70 или на сайте pskov.lada.ru





Выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит по программе Lada Finance или по программе Trade-in. Программа Lada Finance реализуется совместно с банками партнерами: ПАО «ВТБ», ООО «Русфинансбанк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк».

Псков-Лада - официальный дилер LADA

Псков, Леона Поземского, 112

Телефон 70-10-70

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