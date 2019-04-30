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Продажи LADA Granta Cross стартуют уже завтра

LADA объявляет о старте продаж универсала LADA Granta Cross, обладающего улучшенными характеристиками проходимости.

LADA Granta Cross создана с учетом специфических условий эксплуатации в России. Она сочетает в себе привлекательный дизайн, хорошую проходимость и комфортную цену. Как и другие автомобили линейки Cross, LADA Granta Cross отличается контрастными стилевыми решениями и особыми настройками шасси. Дорожный просвет автомобиля составляет рекордные для этого семейства 198 мм (при снаряженной массе автомобиля). На кузове смонтирован защитный обвес из прочного пластика, который не только предохраняет эмаль от повреждений на лёгком бездорожье, но и формирует стремительный и мощный силуэт автомобиля.

Шины увеличенной размерности (195/55R15) вместе с легкосплавными дисками оригинального дизайна добавляют облику брутальности и уверенности.

В интерьере используется контрастный дизайн: здесь предусмотрены цветные (серые или оранжевые) вставки на сиденьях и обивках дверей. LADA Granta Cross - автомобиль, ориентированный на активный образ жизни и туризм, поэтому для него специально создано 6 оригинальных комплектаций с богатым набором оборудования.

Так, в стартовой версии LADA Granta Cross оснащается климатической системой, которая автоматически поддерживает комфортную атмосферу в салоне. Кроме того, во всех LADA Granta Cross присутствует полный пакет шумоизоляции, включая мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу и эффективно гасит «пескоструй» и удары гравия. LADA Granta Cross является самым доступным автомобилем среди других Cross-версий LADA.

Стоимость базовой комплектации Classic начинается с отметки 554 900 рублей. Такой автомобиль оборудован 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л.с. и механической коробкой переключения передач. Помимо климатической системы, в состав оснащения входит атермальная тонировка стекол, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, аудиоподготовка. LADA Granta Cross в комплектации Comfort предлагает выбор из 3 вариантов компоновки двигателя и коробки передач. Автомобиль с силовым агрегатом 1.6 л 87лс и МКПП стоит от 577 900 рублей, версия со 106-сильным мотором и МКПП оценена в 592 900 рублей, а стоимость LADA Granta Cross с двигателем 106 л.с. и АМТ (автоматизированная механическая трансмиссия) стартует от 617 900 рублей.

Комплектация Comfort включает такое оборудование как обогрев передних сидений, аудиосистема с 4 динамиками, подушка безопасности переднего пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителем усилия, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией. LADA Granta Cross в максимально оснащенной комплектации Luxe можно приобрести по цене от 618 900 рублей (двигатель 106 л.с МКПП) или от 643 900 рублей (двигатель 106 л.с. АМТ).

В список стандартного оборудования входят противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, парктроник, датчики дождя и света, задние электростеклоподъемники. Продажи LADA Granta Cross стартуют по всей России 12 июня 2019 года. Подробная информация о ценах и комплектациях на сайте pskov.lada.ru.

Официальный дилер «Псков-Лада»

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