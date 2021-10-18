АвтоМир / Автомобили

Почти 50% работающих псковичей не смогут накопить на новый автомобиль за 10 лет

48,1% работающих жителей Псковской области не смогут накопить на новый автомобиль за 10 лет. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

В рейтинге регионов по способности населения накопить на автомобиль Псковская область занимает 72 место. Срок накопления на новый автомобиль в регионе составляет 9 лет 8 месяцев, на подержанный — 4 года 8 месяцев.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место — Ненецкий автономный округ (срок накопления на новый автомобиль — 4 года 3 месяца, на подержанный автомобиль — 1 год 8 месяцев);

10 место — Мурманская область (срок накопления на новый автомобиль — 5 лет 8 месяцев, на подержанный автомобиль — 2 года 6 месяцев);

11 место — Санкт-Петербург (срок накопления на новый автомобиль — 5 лет 8 месяцев, на подержанный автомобиль — 2 года 6 месяцев);

13 место — Республика Коми (срок накопления на новый автомобиль — 6 лет 7 месяцев, на подержанный автомобиль — 3 года 1 месяц);

15 место — Архангельская область (срок накопления на новый автомобиль — 6 лет 8 месяцев, на подержанный автомобиль — 3 года 2 месяца);

18 место — Ленинградская область (срок накопления на новый автомобиль — 7 лет 2 месяца, на подержанный автомобиль — 3 года 3 месяца);

23 место — Республика Карелия (срок накопления на новый автомобиль — 7 лет 7 месяцев, на подержанный автомобиль — 3 года 6 месяцев);

29 место — Вологодская область (срок накопления на новый автомобиль — 8 лет, на подержанный автомобиль — 3 года 8 месяцев);

46 место — Калининградская область (срок накопления на новый автомобиль — 9 лет, на подержанный автомобиль — 4 года 3 месяца);

60 место — Новгородская область (срок накопления на новый автомобиль — 9 лет 5 месяцев, на подержанный автомобиль — 4 года 6 месяцев).

Среднестатистическому россиянину на новый автомобиль стоимостью два миллиона рублей придется копить почти восемь лет. Быстрее всего — за 3,5 года — собрать необходимую сумму могут жители Чукотского АО, чуть больше времени понадобится населению Ямало-Ненецкого АО и Магаданской области. В наихудшем положении находятся автолюбители Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — им на новую машину надо откладывать около 11 лет.