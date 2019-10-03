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Министр промышленности и торговли РФ посетил ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»

Сегодня, 18 октября, в рамках рабочей поездки в Псковскую область министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым посетил ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». На предприятии официальную делегацию встретил заместитель губернатора Василий Осипов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Василий Осипов рассказал про автопарк, которым на данный момент обслуживается Псковская область, отметив, что 50% парка требуется заменить. Он напомнил, что в ближайшие пять лет планируется приобретение около 300 единиц автобусов, в их числе 47 низкопольных городских автобусов вместимостью около 170 человек.





Михаил Ведерников отметил, что пробег некоторых автобусов, которые сейчас отслуживают область, достигает миллиона километров.

Денис Мантуров заявил, что необходимо, чтобы выделенные средства максимально позволили обновить автопарк, а это, в свою очередь, позволит предприятию выйти на другой уровень.