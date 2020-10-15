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Транспортные услуги псковичам без масок не будут оказываться с 17 октября

Транспортные услуги пассажирам без масок не будут оказываться в Псковской области с 17 октября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Автобус не должен двигаться с теми пассажирами, которые представляют угрозу для окружающих, - отметил он. - Пусть вызывают полицию».

«Мы должны сформировать новую культуру поведения в общественном транспорте. Это будет относиться и к такси», - добавил губернатор.