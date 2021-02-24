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АвтоМир / Общественный транспорт

Вопрос о смене собственника «Псковпассажиравтотранса» не поднимается - Борис Елкин

05.03.2021 15:47|ПсковКомментариев: 0

Вопрос о смене собственника ГППО «Псковпассажиравтотранс» не поднимается. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин 5 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Отвечая на вопрос о ситуации на главном транспортном предприятии области, Борис Елкин сообщил, что финансовое положение «нелегкое». Зарплата выплачивается, хотя иногда были случаи «дневных» задержек зарплат.

«Никто не спрашивает у своих непосредственных руководителей, почему это происходит. Бывают реально объективные причины - задержки на день-два. Сейчас это не повторяется. Это вызвано рядом факторов. Стараемся сделать все, чтобы ситуация была стабильная и проблем не возникало», - отметил Борис Елкин.

Обновление подвижного состава, по словам гостя эфира, на 100 процентов не решило проблему с общественным транспортом в городе и области. Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области надеется на дальнейшую работу с федеральным центром и обновление парка автобусов.

На вопрос, обсуждается ли сейчас возможность приватизации предприятия, Борис Елкин заявил, что не понимает, почему этот вопрос все время поднимают. «Никто не планирует приватизировать», - заверил он. Есть постановление правительства, которое требует акционировать госпредприятия до 2025 года. Однако до этого времени законодательство может еще раз поменяться.

По словам Бориса Елкина, вопрос смены собственника за все время его работы в должности председателя комитета никем не поднимался. «Некоторые люди любое действие на предприятии понимают как очередной шаг к приватизации, но это абсолютно не так», - заверил гость студии.

Теги: #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
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