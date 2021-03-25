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По просьбе жителей порховских деревень изменят расписание автобуса

По просьбе жителей порховских деревень расписание автобусного маршрута №511 «Псков - Павы» будет скорректировано. Добиться изменений сельчанам помогли председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутат Геннадий Григорьев и активный порхович Юрий Семенов, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Жители сел и деревень Павы, Боровичи, Дубровно, Вязки и Пески обратили внимание на неудобное расписание: раньше автобус отправлялся из Пскова в пятницу вечером, а в обратном направлении - в воскресенье. Два рейса заменили одним субботним. «Нам не попасть в Псков и из Пскова. Живем в XXI веке, а сообщения нет с городами», - пожаловались местные жители. Прежнее расписание позволяло работающим псковичам и студентам приезжать на выходные к родным.

Обращения на имя Александра Котова и Геннадия Григорьева - депутатов, представляющих в областном Собрании Порховский район, стали поступать почти сразу после отмены автобуса. Комитет по транспорту мотивировал решение недостаточным пассажиропотоком - маршрут убыточен. Юрий Семенов провел с жителями деревень несколько встреч, по его предложению местные активисты провели опрос, кому автобус нужен и когда.

«Жители просят, чтобы маршрут в субботу заменили на пятницу с отправлением из Пскова ориентировочно в 17:30. По предварительным подсчетам, будет регулярно ездить порядка 15-20 человек», - сообщил Александру Котову Юрий Семенов и приложил к письму 54 подписи жителей, поддерживающих возвращение прежнего расписания.

Председатель комитет по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин ответил на запрос Александра Котова утвердительно - привычный режим вернется с 9 апреля с отправлением в пятницу в 17:30, но пока лишь дважды в месяц. «Более частое курсирование автобуса не позволит перевозчику покрывать убытки и эффективно использовать подвижной состав», - уточнил руководитель и заметил, что еженедельные рейсы можно организовать при увеличении пассажиропотока.

Александр Котов назвал ситуацию хорошим примером, когда активные, неравнодушные люди могут донести суть проблемы и добиться ее решения.