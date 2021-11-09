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На прицепном вагоне можно будет добраться из Пскова в Мурманск и обратно

На прицепном вагоне можно будет добраться из Пскова в Мурманск и обратно с 14 декабря. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

У поезда дальнего следования Псков — Москва будет дополнительный вагон, который будут отцеплять в городе Дно и прицеплять к поезду Минск — Мурманск. На обратном пути вагон будет прицепляться обратно к поезду Псков — Москва в Дно.

Остановка в Дно для работ с вагонами будет составлять порядка 35 минут в ночное время, поэтому неудобств для пассажиров не будет, отметили в сообщении.

Таким образом, пассажиры могут воспользоваться прямым железнодорожным сообщением по направлению Псков — Мурманск — Псков.

Поезд будет ходить по вторникам, в дальнейшем планируется увеличение курсирования указанного поезда до 3 раз в неделю. Точное расписание нужно уточнять в ОАО «РЖД», подчеркнули в сообщении.