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«Не замерзнет»: в Пскове водитель автобуса №51 закрыл двери перед 12-летним мальчиком и уехал

На остановке «Летний сад» 7 октября произошел инцидент с участием водителя автобуса маршрута №51, который перед 12-летним мальчиком закрыл двери и уехал, несмотря на просьбы пассажиров забрать ребёнка. Об этом сообщили очевидцы в «Жесть по-псковски» в сообществе «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мальчик ждал именно этот автобус, так как заранее спрашивал у людей на остановке, ходит ли данный маршрут.

Пассажиры попытались привлечь внимание водителя, однако он проигнорировал их просьбы остановиться. Когда один из возмущённых очевидцев обратился к водителю с вопросом, почему он оставил ребёнка, тот не проявил беспокойства и ответил: «Ничего страшного, не замерзнет».

Автор данного поста рассказала, что это далеко не первый случай жалоб на данного перевозчика. В социальных сетях и городских форумах регулярно появляются сообщения о том, что водители автобуса проезжают мимо остановок, закрывают двери перед людьми или некорректно ведут себя с пассажирами.

«Писать и звонить бесполезно - трубку не берут, в группе на подобные жалобы не отвечают. Когда на это обратят внимание и примут меры?» - пишет в своем посте Юлия Жванская.